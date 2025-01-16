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Азербайджан изучает возможности сотрудничества с Franklin Templeton

Азербайджан изучает возможности сотрудничества с Franklin Templeton Азербайджан активно изучает различные возможности сотрудничества и инвестиций с Franklin Templeton, одной из ведущих мировых компаний по управлению активами.
Бизнес
16 января 2025 г. 14:48
Азербайджан изучает возможности сотрудничества с Franklin Templeton

Азербайджан активно изучает различные возможности сотрудничества и инвестиций с Franklin Templeton, одной из ведущих мировых компаний по управлению активами.

Как сообщает Report, в настоящее время установлены тесные связи с Franklin Templeton и ведутся регулярные переговоры. Перспективы сотрудничества и новые возможности обсуждались на встрече в Саудовской Аравии с генеральным директором и президентом компании Дженни Джонсон.

Кроме того, делегация во главе с Джонсон посетила Азербайджан для участия в мероприятиях COP29. В рамках визита делегация провела ряд встреч с руководством Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) и обсудила направления сотрудничества.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял находящуюся с визитом в Баку Дженни Джонсон. На встрече было подчеркнуто, что сделаны первые шаги к установлению долгосрочного партнерства между компанией Franklin Templeton и ГНФАР на основе взаимной выгоды, изучаются возможности углубления стратегического сотрудничества.

Следует отметить, что, согласно данным учрежденной в 1947 году в Нью-Йорке компании Franklin Templeton на сентябрь 2024 года, общая стоимость находящихся в ее управлении активов составляет 1,68 триллиона долларов США. Группа компаний Franklin Templeton включает в себя ряд бизнес-структур, специализирующихся на управлении акциями, облигациями, альтернативными инвестициями и другими видами активов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Franklin Templeton” ilə əməkdaşlıq imkanlarını araşdırır

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