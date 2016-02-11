​Азербайджан ищет новые рынки для экспорта продукции

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан ищет потенциальные рынки для экспорта производимых в стране товаров. В стране проводятся специальные мероприятия по продвижению ненефтяной продукции за рубежом. Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов в ходе встречи с молодежью на тему "От идеи к бизнесу".

Замминистра подробно проинформировал участников о развитии предпринимательства в стране, государственной поддержке в этой сфере и мероприятиях по поощрению инвестиций. Он отметил, что в Азербайджане готовятся планы по развитию промышленности и сельского хозяйства: "В Сумгайыте, Балаханах, Гарадаге и Мингячевире созданы промышленные кварталы. Цель государства - поддержка развития предпринимательства. Основной капиталоемкой сферой является инфраструктура, поэтому государство оказывает помощь, взяв на себя часть расходов. В то же время, если раньше мы уделяли основное внимание сохранению внутреннего рынка, сегодня мы ищем зарубежные рынки для продвижения наших товаров".

С.Мамедов добавил, что планируется проведение мероприятий по привлечению дополнительных кредитов для поощрения инвестиций, экспорта ненефтяной продукции, продвижения отечественных брендов за рубежом: "Одним словом, предусмотрен ряд мероприятий для развития экономики. Мы советуем нашей инициативной молодежи с различными бизнес-идеями повышать свои знания, учиться строить бизнес, управлять проектами, разрабатывать бизнес-планы, исследовать и расширять мировоззрение".