Азербайджан и Узбекистан провели 13-е заседание межправительственной комиссии

16:33

В Бухаре состоялось 13-е заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минэкономики.

Сопредседатели комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов подчеркнули, что комиссия является эффективной платформой для развития деловых связей и реализации совместных проектов.

Было отмечено, что двустороннее торговое сотрудничество является основным направлением экономических отношений. В прошлом году объем товарооборота с Узбекистаном составил около 180 млн долларов США.

По итогам первых пяти месяцев текущего года этот показатель приблизился к 70 млн долларов США. В Азербайджане, в сферах промышленности, торговли, транспорта, строительства, сельского хозяйства и услуг зарегистрировано более 90 узбекских компаний.

Совместные инвестиции в промышленность создали пример успешного сотрудничества. В Гаджикабульском промышленном парке, в рамках совместного проекта, производятся автомобили. В рамках сотрудничества, по состоянию на 1 июля текущего года, выпущено более 5.300 автомобилей Chevrolet. В рамках проекта также осуществляется производство пикапов, грузовиков и автобусов.

Продолжается успешное партнерство по созданию в Азербайджане хлопководческих и шелководческих кластеров. Межрегиональные форумы также способствуют дальнейшему расширению отношений в этой сфере, а также культурных связей. Азербайджан и Узбекистан также обладают большим потенциалом в транспортно-транзитной сфере.

Еще одним перспективным направлением двустороннего сотрудничества является энергетический сектор. Компании двух стран - SOCAR и ОАО Uzbekneftegaz - сотрудничают в совместной разработке нефтяных месторождений в Азербайджане и Узбекистане, реализации проектов в нефтегазовом секторе и других сферах. В будущем рассматривается возможность экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджан.

Будучи крупным производителем и экспортером электроэнергии, Азербайджан открывает широкие возможности для транзита электроэнергии через свою территорию. Подписанный в мае 2024 года Меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем Азербайджана, Узбекистана и Казахстана является показателем эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере.

Также успешное партнерство реализуется в сферах здравоохранения, туризма, культуры, образования и др.

На заседании комиссии была представлена информация о применении различных стимулирующих механизмов по повышению экономической активности и создания благоприятной деловой среды в Азербайджане, бизнес-потенциале освобожденных от оккупации территорий, реализуемых инфраструктурных проектах и т.д. Отмечено, что узбекские предприниматели могут наладить конкурентоспособную деятельность, воспользовавшись льготами, предоставляемыми в промышленных зонах Азербайджана и Свободной экономической зоне Алят.

По итогам заседания был подписан итоговый протокол. В документе отражено укрепление партнерства в торгово-экономической, энергетической, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной, инновационной и других сферах.

В рамках визита азербайджанская делегация также ознакомилась с историческими памятниками Бухары.