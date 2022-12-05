Азербайджан и Туркменистан обсудили укрепление экономических связей

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и находящийся с визитом в Баку заместитель премьер-министра Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов обсудили укрепление экономических связей между странами.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и находящийся с визитом в Баку заместитель премьер-министра Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов обсудили укрепление экономических связей между странами.

Как передает Report, об этом Микаил Джаббаров написал в своем Twitter.

"В ходе встречи с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым мы затронули вопросы развития отношений между нашими странами, укрепления экономических связей, а также расширения сотрудничества", - говорится в публикации.