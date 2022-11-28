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Азербайджан и Турция усилят обмен информацией и опытом в таможенной сфере

Азербайджан и Турция усилят обмен информацией и опытом в таможенной сфере Важно усилить обмен информацией и опытом между Азербайджаном и Турцией в таможенной сфере, увеличить товарооборот.
Бизнес
28 ноября 2022 г. 12:53
Азербайджан и Турция усилят обмен информацией и опытом в таможенной сфере

Важно усилить обмен информацией и опытом между Азербайджаном и Турцией в таможенной сфере, увеличить товарооборот.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК), об этом говорилось на сегодняшней встрече первого зампредседателя ГТК, врио председателя Шахина Багирова с представителями торгового совета посольства Турции в Азербайджане Ахметом Эрдалом, Якупом Сефером и Муратом Яманом.

На встрече также были обсуждены некоторые технические вопросы, связанные с реализацией "Соглашения между правительствами государств-членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора", "Соглашения об обмене предварительной информацией для облегчения транзитных таможенных процедур в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс".

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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