Азербайджан и Турция создают 4 совместных предприятия

Предприятия будут созданы в Сумгайытском химико-промышленном парке

18 февраля в Анкаре состоялся турецко-азербайджанский бизнес-форум под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Фуата Октая.

В рамках бизнес-форума между ООО "Бакинская текстильная фабрика" и компанией Bakü Örme Kumaş Sanaye Ve Ticaret LTD, дочерней компанией ООО "Бакинская текстильная фабрика" – компанией Beteks и турецким предприятием" Koçaklar Textil был подписан договор.

Об этом Report сообщила директор ООО "Бакинская текстильная фабрика" Сакина Бабаева.

По ее словам, в соответствии с этим соглашением, Азербайджан и Турция откроют 4 предприятия: "Около 720 человек будут обеспечены рабочими местами. Предприятия будут созданы в Сумгайытском химико-промышленном парке. Общая инвестиционная стоимость проектов составляет 15 млн долларов США. Компании обеих стран имеют равную долю инвестиций. Два из них будут построены в ближайшие 6 месяцев, а строительство еще двух запланировано на следующий год".

Наряду с этим, в рамках форума Сакина Бабаева в качестве председателя правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане подписала совместный документ с Международной конфедерацией инвестиций и бизнеса Турции: "Это первый шаг сотрудничества между двумя организациями. Международная конфедерация инвестиций и бизнеса Турции имеет представителей в 167 странах. Конфедерация будет поддерживать продажи продукции, производимой нашими женщинами в зарубежных странах", - добавила С.Бабаева.