Азербайджан и страны ОЭС обсудили упрощение таможенных процедур

Участники заседания также обсудили цифровизацию транзитных операций в регионе ОЭС и другие вопросы

Азербайджан обсудил с представителями таможенных и транспортных органов стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) упрощение документации и таможенных процедур.

Как передает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана, этот вопрос был обсужден в онлайн формате в рамках 7-го заседания Таможенно-транзитного комитета Координационного совета по транзитному транспорту ОЭС.

От Азербайджана на заседании председательствовал начальник Главного управления по организации таможенного надзора и упрощению торговли ГТК Самед Гаралов.

Участники заседания также обсудили цифровизацию транзитных операций в регионе ОЭС, регулирование погранично-пропускных операций в период пандемии коронавируса, ускорение процедуры оформления транзитных грузов, расширение возможностей применения Конвенции о международных грузоперевозках и другие вопросы.

Представитель ГТК Азербайджана рассказал о работах по развитию транспортных коридоров, проходящих через страну, повышению их конкурентоспособности и эффективности, привлечению дополнительных транзитных грузов и снижению сроков грузоперевозок через эти коридоры.

С.Гаралов также проинформировал участников заседания о мерах, которые проводит ведомство для упрощения погранично-пропускных операций и полной цифровизации таможенных операций.