О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и страны ОЭС обсудили упрощение таможенных процедур

Азербайджан и страны ОЭС обсудили упрощение таможенных процедур Участники заседания также обсудили цифровизацию транзитных операций в регионе ОЭС и другие вопросы
Бизнес
18 августа 2021 г. 23:01
Азербайджан и страны ОЭС обсудили упрощение таможенных процедур

Азербайджан обсудил с представителями таможенных и транспортных органов стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) упрощение документации и таможенных процедур.

Как передает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана, этот вопрос был обсужден в онлайн формате в рамках 7-го заседания Таможенно-транзитного комитета Координационного совета по транзитному транспорту ОЭС.

От Азербайджана на заседании председательствовал начальник Главного управления по организации таможенного надзора и упрощению торговли ГТК Самед Гаралов.

Участники заседания также обсудили цифровизацию транзитных операций в регионе ОЭС, регулирование погранично-пропускных операций в период пандемии коронавируса, ускорение процедуры оформления транзитных грузов, расширение возможностей применения Конвенции о международных грузоперевозках и другие вопросы.

Представитель ГТК Азербайджана рассказал о работах по развитию транспортных коридоров, проходящих через страну, повышению их конкурентоспособности и эффективности, привлечению дополнительных транзитных грузов и снижению сроков грузоперевозок через эти коридоры.

С.Гаралов также проинформировал участников заседания о мерах, которые проводит ведомство для упрощения погранично-пропускных операций и полной цифровизации таможенных операций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan keçən dəhlizlərin tranzit potensialının inkişafı müzakirə edilib

Другие новости из категории

Число плательщиков НДС в Азербайджане выросло на 11%
Число плательщиков НДС в Азербайджане выросло на 11%
18 августа 2021 г. 20:35
Азербайджан улучшил позиции еще в одном международном рейтинге
Азербайджан улучшил позиции еще в одном международном рейтинге
17 августа 2021 г. 12:21
Азербайджан увеличил экспорт алюминия более чем на 5%
Азербайджан увеличил экспорт алюминия более чем на 5%
16 августа 2021 г. 18:52
Азербайджан попал в ТОП-10 в списке главных потребителей российского меда
Азербайджан попал в ТОП-10 в списке главных потребителей российского меда
16 августа 2021 г. 10:52
Мировой авторынок в июле снизился на 6,3%
Мировой авторынок в июле снизился на 6,3%
16 августа 2021 г. 10:42
Соответствуют ли цены на жилье в Азербайджане реалиям?
Соответствуют ли цены на жилье в Азербайджане реалиям?
13 августа 2021 г. 18:15
Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 32%
Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 32%
13 августа 2021 г. 14:12
Азербайджанцы и украинцы создали бизнес-ассоциацию
Азербайджанцы и украинцы создали бизнес-ассоциацию
11 августа 2021 г. 16:19
Посол: Объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на 30%
Посол: Объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на 30%
11 августа 2021 г. 12:22
В Гонконге создается новая авиакомпания Greater Bay Airlines
В Гонконге создается новая авиакомпания Greater Bay Airlines
9 августа 2021 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi