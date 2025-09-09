Азербайджан и США обсудили развитие сотрудничества между таможенными службами
- 09 сентября, 2025
- 18:31
Представители Государственного таможенного комитета и Сертифицированной торговой миссией США по Среднему коридору, находящейся с визитом в Азербайджане, провели встречу.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между таможенными службами двух стран.
На встрече была предоставлена информация о проекте упрощения таможенных процедур вдоль Среднего коридора на основе цифровых решений, а также о деловых связях, установленных с таможенными службами стран региона с целью повышения привлекательности коридора.
Согласно информации, целью миссии является ознакомление представителей частного сектора США с существующими возможностями в сферах торговли, энергетики, инфраструктуры и логистики в странах Среднего коридора.