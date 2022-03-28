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Азербайджан и Пакистан могут создать совместные предприятия в Карабахе

Азербайджан и Пакистан могут создать совместные предприятия в Карабахе У Азербайджана и Пакистана есть планы по развитию сельского хозяйства на освобожденных территориях, созданию совместных предприятий.
Бизнес
28 марта 2022 г. 13:09
Азербайджан и Пакистан могут создать совместные предприятия в Карабахе

У Азербайджана и Пакистана есть планы по развитию сельского хозяйства на освобожденных территориях, созданию совместных предприятий.

Об этом Report заявил председатель азербайджано-пакистанской палаты по экономическому сотрудничеству Хюррем Бхаттин.

"Поскольку Пакистан имеет очень развитый аграрный сектор, он может совместно с Азербайджаном реализовать некоторые проекты в Карабахе. У компаний двух стран также есть планы по открытию рисовой мельницы в Гяндже. Ведутся обсуждения с азербайджанской стороной по поводу открытия совместного предприятия. Пакистанские компании также могут играть важную роль в строительных работах в Карабахе. В связи с этим некоторые компании уже ведут переговоры с различными ведомствами Азербайджана. Это может принести значительные прямые иностранные инвестиции в Азербайджан", - отметил он.

По данным Государственного таможенного комитета, в январе-феврале текущего года торговый оборот между Азербайджаном и Пакистаном составил 3,4 миллиона долларов США. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 2 тысяч пакистанских компаний.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Pakistan can establish joint ventures in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan Qarabağda birgə müəssisələr yarada bilər

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