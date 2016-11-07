 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан и Монако подписали документы о сотрудничестве

    На проходящем в Баку бизнес-форуме Азербайджан-Монако подписаны 3 меморандума о взаимопонимании

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ На проходящем сегодня в Баку бизнес-форуме Азербайджан-Монако подписаны 3 меморандума о взаимопонимании касательно сотрудничества между двумя странами.

    Как передает Report, меморандумы подписаны между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Экономической палатой Монако, Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Экономической палатой Монако, а также ООО AzAlternativ Enerji и Палатой по возобновляемым источникам энергии и экологии Монако.

    Форум продолжился двусторонними встречами. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi