Азербайджан и Монако подписали документы о сотрудничестве

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ На проходящем сегодня в Баку бизнес-форуме Азербайджан-Монако подписаны 3 меморандума о взаимопонимании касательно сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report, меморандумы подписаны между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Экономической палатой Монако, Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Экономической палатой Монако, а также ООО AzAlternativ Enerji и Палатой по возобновляемым источникам энергии и экологии Монако.

Форум продолжился двусторонними встречами.