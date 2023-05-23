Азербайджан и Литва создали деловой совет

Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Конфедерация промышленников Литвы подписали соглашение о создании Азербайджано-литовского делового совета.

Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Конфедерация промышленников Литвы подписали соглашение о создании Азербайджано-литовского делового совета.

Как сообщили Report в конфедерации, подписание состоялось на полях прошедшего в Вильнюсе Азербайджано-литовского бизнес-форума с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Литвы Гитанаса Науседы.

Документ направлен на расширение двухсторонних отношений в различных сферах. Члены совета будут сформированы из членов азербайджанской и литовской конфедераций. Совет будет содействовать продвижению и расширению торгово-экономических отношений между предпринимателями Азербайджана и Литвы.

Первое заседание делового совета планируется провести в Азербайджане.