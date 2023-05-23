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Азербайджан и Литва создали деловой совет

Азербайджан и Литва создали деловой совет Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Конфедерация промышленников Литвы подписали соглашение о создании Азербайджано-литовского делового совета.
Бизнес
23 мая 2023 г. 16:54
Азербайджан и Литва создали деловой совет

Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Конфедерация промышленников Литвы подписали соглашение о создании Азербайджано-литовского делового совета.

Как сообщили Report в конфедерации, подписание состоялось на полях прошедшего в Вильнюсе Азербайджано-литовского бизнес-форума с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Литвы Гитанаса Науседы.

Документ направлен на расширение двухсторонних отношений в различных сферах. Члены совета будут сформированы из членов азербайджанской и литовской конфедераций. Совет будет содействовать продвижению и расширению торгово-экономических отношений между предпринимателями Азербайджана и Литвы.

Первое заседание делового совета планируется провести в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Lithuania establish Business Council
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Litva arasında İşgüzar Şura yaradılıb

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