Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ

В 2022 году Азербайджан и Казахстан стали лидерами среди стран-членов организации тюркоязычных государств (ОТГ) по положительному сальдо внешнеторгового оборота.

В 2022 году Азербайджан и Казахстан стали лидерами среди стран-членов организации тюркоязычных государств (ОТГ) по положительному сальдо внешнеторгового оборота.

Как сообщает Report, об этом говорится в IV выпуске ”Тюркского экономического обзора“, подготовленного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В документе говорится, что в прошлом году стоимость экспорта превысила стоимость импорта в Азербайджане на 27 132,3 млн долларов США, а в Казахстане - на 34 350,4 млн долларов США.

Кроме того, согласно обзору, за год экономика Турции выросла на 5,6%, Азербайджана и Венгрии - на 4,6%, Туркменистана - на 6,2%, Узбекистана - на 5,7%, Кыргызстана - на 7%, Казахстана - на 3,2%.

Лучший показатель по росту доходов государственного бюджета зафиксирован в Турции. Доходы бюджета этой страны выросли почти в 2 раза и составили 147 122,2 млн долларов США.