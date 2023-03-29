О нас

Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ

Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ В 2022 году Азербайджан и Казахстан стали лидерами среди стран-членов организации тюркоязычных государств (ОТГ) по положительному сальдо внешнеторгового оборота.
Бизнес
29 марта 2023 г. 12:37
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ

В 2022 году Азербайджан и Казахстан стали лидерами среди стран-членов организации тюркоязычных государств (ОТГ) по положительному сальдо внешнеторгового оборота.

Как сообщает Report, об этом говорится в IV выпуске ”Тюркского экономического обзора“, подготовленного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В документе говорится, что в прошлом году стоимость экспорта превысила стоимость импорта в Азербайджане на 27 132,3 млн долларов США, а в Казахстане - на 34 350,4 млн долларов США.

Кроме того, согласно обзору, за год экономика Турции выросла на 5,6%, Азербайджана и Венгрии - на 4,6%, Туркменистана - на 6,2%, Узбекистана - на 5,7%, Кыргызстана - на 7%, Казахстана - на 3,2%.

Лучший показатель по росту доходов государственного бюджета зафиксирован в Турции. Доходы бюджета этой страны выросли почти в 2 раза и составили 147 122,2 млн долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan xarici ticarətdə müsbət saldoya görə TDT-də öndə olub

Экслюзивные новости

Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi