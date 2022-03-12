Азербайджан и Иран могут создать совместные предприятия

Возможность создания совместных предприятий между Азербайджаном и Ираном будет поощряться.

Возможность создания совместных предприятий между Азербайджаном и Ираном будет поощряться.

Как сообщает Report, это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана и Организацией малых предприятий и промышленных парков Ирана (ISIPO).

Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и заместитель министра дорог и градостроительства Ирана Хейрулла Хадеми 11 марта в Баку в рамках 15-го заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в области тренингов по предпринимательству, семинаров и программ обмена, будет поощряться участие в промышленных парках для поддержки конкурентоспособности МСП и взаимного расширения их доступа к рынкам. Кроме того, с целью поддержки будут проведены работы по содействию обмену инновационных информационных технологий, организованы взаимные бизнес-миссии, встречи и визиты. Стороны намереваются осуществлять взаимный обмен информацией о возможностях создания совместных предприятий и проводить мероприятия и выставки.