Азербайджан и Евросоюз подписали новое соглашение

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Госкомиссии по интеграции в Европу, министр экономики Шахин Мустафаев встретился с послом Евросоюза (ЕС) в Азербайджане Маленой Мард.

Как сообщили Report в министерстве экономики, в ходе встречи Ш.Мустафаев отметил, что начавшееся в 1996 году сотрудничество Азербайджана с Европой охватывает энергетическую, инвестиционную, торговую и другие отрасли.

Министр отметил, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы: "Проект Южного газового коридора является прекрасным примером сотрудничества в энергетической сфере. Он вошел в ряд приоритетных проектов ЕС. Евросоюз – основной торговый партнер Азербайджана. Доля ЕС в общем товарообороте равна 50%. На страны ЕС приходится 35% инвестиционных вложений в ненефтяной сектор Азербайджана".

"Сотрудничество с ЕС осуществляется также в рамках различных программ (твининг, TAİEX и др.). До сегодняшнего дня реализовано 45 твининг-проектов, из них 26 завершено, 11 все еще реализуются. С 23 странами ЕС отменено двойное налогообложение, с 15 – подписаны соглашения о поощрении инвестиций, с 7 – декларации о стратегическом партнерстве, с 14 созданы межправительственные комиссии", - сказал министр.

В ходе встречи М.Мард подчеркнула значение расширения связей между странами в различных сферах.

В заключение встречи подписано соглашение о финансировании программы регионального развития Азербайджана стоимостью 14,5 млн. евро.