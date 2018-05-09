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    Азербайджан и ЕС обсудили экономическое сотрудничество

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Министр экономики Азербайджана, председатель Госкомитета по сотрудничеству с Евросоюзом Шахин Мустафаев встретился с делегацией во главе с председателем комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан Сайядом Каримом.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

    Министр Ш.Мустафаев отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и ЕС развивается, подчеркнул важность взаимных визитов на высоком уровне и проведенных встреч в расширении связей.

    Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и ЕС успешно развивается в энергетической, транспортной, торговой и др. сферах, ЕС – главный торговый партнер для страны.

    По его словам, эффективное сотрудничество идет также в рамках различных программ ЕС (твиннинг, TAİEX и пр.).

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