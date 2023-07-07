Азербайджан и Эфиопия обсудили развитие экономического сотрудничества

Азербайджан и Эфиопия обсудили шаги по развитию экономического сотрудничества.

Азербайджан и Эфиопия обсудили шаги по развитию экономического сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, соответствующие вопросы обсуждены на встрече заместителя министра экономики Сахиба Мамедова с государственным министром иностранных дел Эфиопии Месгану Арга Моачем.

С.Мамедов рассказал о положительных результатах успешных реформ в этой области в нашей стране и отметил, что работа, проделанная по восстановлению и экономической реинтеграции освобожденных территорий, способствует общему экономическому развитию.

Месгану Арга Моач отметил, что Эфиопия придает большое значение расширению отношений с Азербайджаном, проявляет интерес к применению опыта экономических реформ Азербайджана, и поделился мнением о потенциале сотрудничества.

Стороны подчеркнули целесообразность установления взаимовыгодных экономических отношений между двумя странами, в том числе реализации возможностей сотрудничества в торгово-инвестиционной сфере, расширения договорно-правовой базы для поддержки развития отношений, проведения деловых мероприятий с участием субъектов бизнеса.