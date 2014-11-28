 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан и Черногория обсудили реализацию инвестиционных проектов

    Также обсуждена инициатива создания регионального центра SOCAR в Черногории

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Успешная реализация  инвестиционных проектов Азербайджана сформировала прочную основу для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией, что еще больше увеличит объем инвестиций".

    Как сообщает Report, об этом на встрече с послом Азербайджана в Сербии и по совместительству в Черногории Эльдаром Гасановым заявил премьер-министр Черногории Мило Джуканович.

    На встрече были обсуждены дальнейшие планы по сотрудничеству между двумя странами, а также результаты недавнего визита М.Джукановича в Баку.

    В свою очередь посол Азербайджана подтвердил интерес страны в реализации инфраструктурных проектов, которые призваны улучшить качество транспортного движения в прибрежных регионах Черногории, а также поддержке развития престижных курортов Тивата и Херцега Нови.

    Стороны также обсудили инициативы создания регионального центра SOCAR в Черногории для укрепления отношений между странами в энергетической сфере.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi