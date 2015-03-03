​Азербайджан и Чехия расширяют экономическое сотрудничество

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Сегодня стартовал бизнес-форум Азербайджан-Чехия. Как сообщает Report, форум, который проходит в бакинском Бизнес-центре, открыл министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев.

Ш.Мустафаев рассказал, что Азербайджан и Чехия заключили более 20 контрактов в различных сферах: "Основной задачей на сегодняшний день является сохранение стабильных политических отношений между странами. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в различных сферах экономики, в особенности, в сфере ИКТ".

В своем выступлении министр отметил, что 16 чешских компаний инвестировали в экономику Азербайджана в сфере образования, ИКТ, туризма и др.

Ш.Мустафаев также отметил, что Азербайджан имеет экономические связи с более чем 150 странами мира, за последние 10 лет объем инвестиций в экономику страны вырос до 50 раз.

Выступивший затем министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек отметил, что они заинтересованы в развитии связей между странами. По словам Я.Младека, 31% промышленных товаров в его страну импортируется из Азербайджана.