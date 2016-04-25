​Азербайджан готовится к предоставлению дополнительных льгот на кредитование экспортного производства

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Согласно закону "О приостановлении проверок в области предпринимательства", с 1 ноября 2015 года приостановлены все проверки в сфере предпринимательства, за исключением налоговых проверок, а также проверок по фактам, создающим опасность для жизни и здоровья людей, безопасности и экономических интересов государства. Спустя 5 месяцев после вступления в силу закона проведено 44 проверки, в том числе, в первом квартале 2016 года - 34 проверки на субъектах предпринимательства. Для сравнения отметим, что в первом квартале прошлого года осуществлена 19 381 проверка".

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев на конференции, посвященной учреждению "Дня предпринимателей" в Азербайджане.

Министр отметил, что в результате системных мероприятий, проводимых в последние годы в рамках реформ по развитию предпринимательства, сегодня предприниматели превратились в ведущую силу экономики. По его словам, в результате системы господдержки и соответствующих мер, доля частного сектора в ВВП превысила 80%, в сфере занятости - 74%: "Сектор обладает решающей ролью в таких стратегических вопросах, как разветвление экономики, повышение уровня самообеспечения. За последние 10 лет общее количество субъектов предпринимательства выросло в 4 раза - до 700 тыс.".

По словам Ш.Мустафаева, согласно закону "О лицензиях и разрешениях", количество разрешений на предпринимательскую деятельность снизилось в 4 раза - с 330 до 87.

Министр добавил, что одним из важнейших направлений экономических реформ являются мероприятия по поощрению инвестиций: "20 апреля президент Азербайджана утвердил "Порядок выдачи документа о поощрении инвестиции", который устанавливает сферы инвестируемой экономической деятельности, минимальную сумму инвестиционного проекта, и административные единицы, где будет реализован проект".

В то же время, ведутся работы в направлении поощрения экспорта, поддержки обратных выплат, пропаганды бренда Made in Azerbaijan на зарубежных рынках, получения местными компаниями сертификатов и патентов на экспорт в зарубежных странах, внесения ряда поправок в законодательство по государственному финансированию части проектов по развитию экспорта и предоставлению дополнительных льгот на кредитование экспортного производства. В целях расширения возможностей вывода на новые рынки местной продукции в Актау (Казахстан) в пользование предпринимателей сдан центр логистики, строительство нового центра запланировано в Екатеринбурге (Россия).