Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу

Планируется экспорт различных промышленных товаров из Азербайджана в Польшу.

Планируется экспорт различных промышленных товаров из Азербайджана в Польшу.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Он подчеркнул, что экспорт из Азербайджана в Польшу вырос:

"Азербайджано-польские отношения хорошо развиваются. В 2021 году наш торговый оборот с Польшей превысил 100 млн долларов США. Мы также наблюдаем рост в 2022 году. Да, импорт из Польши в Азербайджан больше, но экспорт из Азербайджана в Польшу также увеличился. В этой связи хочу особо отметить деятельность Торгового дома Азербайджана в Варшаве. Этот торговый дом был открыт в конце 2018 года и благодаря его деятельности в Польше представлены азербайджанские сельскохозяйственные продукты, алкогольные напитки, фруктовые соки и другая продукция. В настоящее время обсуждается экспорт промышленной продукции".

Ю.Абдуллаев отметил, что Азербайджан намерен увеличить торговый оборот с Польшей за счет торговых домов и бизнес-форумов. Он полагает, что эти двусторонние встречи с польскими представителями дадут конкретные результаты.

"Предлагается использовать определенные финансовые механизмы и финансовую поддержку со стороны соответствующих органов Польши. Использование этой поддержки расширит возможности польских компаний в Азербайджане, также может увеличиться экспорт нашей продукции в Польшу", - добавил глава AZPROMO.