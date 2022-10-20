О нас

Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу

Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу Планируется экспорт различных промышленных товаров из Азербайджана в Польшу.
Бизнес
20 октября 2022 г. 17:17
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу

Планируется экспорт различных промышленных товаров из Азербайджана в Польшу.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Он подчеркнул, что экспорт из Азербайджана в Польшу вырос:

"Азербайджано-польские отношения хорошо развиваются. В 2021 году наш торговый оборот с Польшей превысил 100 млн долларов США. Мы также наблюдаем рост в 2022 году. Да, импорт из Польши в Азербайджан больше, но экспорт из Азербайджана в Польшу также увеличился. В этой связи хочу особо отметить деятельность Торгового дома Азербайджана в Варшаве. Этот торговый дом был открыт в конце 2018 года и благодаря его деятельности в Польше представлены азербайджанские сельскохозяйственные продукты, алкогольные напитки, фруктовые соки и другая продукция. В настоящее время обсуждается экспорт промышленной продукции".

Ю.Абдуллаев отметил, что Азербайджан намерен увеличить торговый оборот с Польшей за счет торговых домов и бизнес-форумов. Он полагает, что эти двусторонние встречи с польскими представителями дадут конкретные результаты.

"Предлагается использовать определенные финансовые механизмы и финансовую поддержку со стороны соответствующих органов Польши. Использование этой поддержки расширит возможности польских компаний в Азербайджане, также может увеличиться экспорт нашей продукции в Польшу", - добавил глава AZPROMO.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Polşaya sənaye məhsulları ixrac edəcək

Самое важное

В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
20 октября 2022 г. 16:54
Заложен фундамент Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства, Умного питомника и комплекса «Лес дружбы»
Заложен фундамент Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства, "Умного питомника" и комплекса «Лес дружбы»
20 октября 2022 г. 16:52
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
20 октября 2022 г. 15:55
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
20 октября 2022 г. 15:16
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
20 октября 2022 г. 14:58
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
20 октября 2022 г. 08:59
Президент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
20 октября 2022 г. 01:32
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
19 октября 2022 г. 23:42
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
19 октября 2022 г. 22:42
Президент: Проживающие в Баку и Сумгайыте бывшие переселенцы вернутся на земли своих предков
Президент: Проживающие в Баку и Сумгайыте бывшие переселенцы вернутся на земли своих предков
19 октября 2022 г. 22:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi