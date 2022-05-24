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Азербайджан более чем в семь раз увеличил импорт пшеничной муки с основного рынка поставок

Азербайджан более чем в семь раз увеличил импорт пшеничной муки с основного рынка поставок В первом квартале этого года Азербайджан импортировал 7 840 тонн пшеничной муки на сумму 2,51 млн долларов США.
Бизнес
24 мая 2022 г. 14:47
Азербайджан более чем в семь раз увеличил импорт пшеничной муки с основного рынка поставок

В первом квартале этого года Азербайджан импортировал 7 840 тонн пшеничной муки на сумму 2,51 млн долларов США.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт увеличился в стоимостном выражении в 5,5 раза, в количественном – в 7,4 раза.

За отчетный период из России ввезено 7 734 тонн продукции на сумму 2,501 млн долларов США, из Турции - 4,03 тонны на 6,19 тыс. долларов США, из Германии - 0,65 тонны на 0,89 тыс. долларов США, из Украины - 1,01 тонны на 0,76 тыс., из Италии - 0,34 тонны на 0,75 тыс. долларов США.

По сравнению с показателями годом ранее поставки из России снизились в 7,5 раза и 5,7 раза соответственно, из Турции – на 63,7% и 9%, из Германии – на 55,8% и 48,3%, из Украины – на 72% и 69,1%, из Италии – на 73,3% и 54,5% соответственно.

Отметим, что за 12 месяцев прошлого года из 3 тыс. 524 тонн пшеничной муки, импортируемой Азербайджаном, 98,7% пришлось на долю России.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əsas tədarük bazarından buğda unu idxalını 7 dəfədən çox artırıb

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