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AZAL выставляет на продажу вертолеты

AZAL выставляет на продажу вертолеты 10 октября три вертолета, находящиеся на балансе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), будут выставлены на аукцион в 4-й раз с 25-процентной скидкой.
Бизнес
5 сентября 2022 г. 18:24
AZAL выставляет на продажу вертолеты

10 октября три вертолета, находящиеся на балансе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), будут выставлены на аукцион в 4-й раз с 25-процентной скидкой.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики.

Согласно информации, стартовая цена вертолетов марок Airbus Helicopters EC-155B1, Airbus Helicopters EC-155B1 və Airbus Helicopters EC-135P2 составит 1,5 млн манатов.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе (оплатившим задаток в размере 10% от стартовой цены имущества), предоставляется возможность заблаговременно ознакомиться с выставляемым на продажу имуществом.

Заявки принимаются в Пространстве оказания имущественных услуг Госслужбы (город Баку, Низаминский район, ул. Халила Рзы Улутюрка, 20) или через электронный портал e-emlak.gov.az не позднее чем за три дня до проведения аукциона. Подробная информация о транспортных средствах размещена на сайте privatization.az. Для участия в аукционе (за исключением электронных заказчиков) необходимо предоставить следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность заказчика;

2. Документ, подтверждающий оплату задатка.

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Версия на азербайджанском языке AZAL-a məxsus helikopterlər 4-cü dəfə hərraca çıxarılır

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