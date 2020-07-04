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AZAL выполнит еще один дополнительный специальный рейс в Стамбул

AZAL выполнит еще один дополнительный специальный рейс в Стамбул В ближайший вторник, 7 июля, Национальный авиаперевозчик Азербайджана выполнит еще один специальный рейс по маршруту Баку-Стамбул-Баку.
Бизнес
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4 июля 2020 г. 19:51
AZAL выполнит еще один дополнительный специальный рейс в Стамбул

В ближайший вторник, 7 июля, Национальный авиаперевозчик Азербайджана выполнит еще один специальный рейс по маршруту Баку-Стамбул-Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанских Авиалиний".

Продажа авиабилетов открыта на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

Тарифы аналогичны ранее открытым для продажи специальным рейсам, которые запланированы до конца августа.

Студенты могут воспользоваться 30%-ной скидкой при покупке авиабилета. Для этого после оформления брони на сайте необходимо отправить сканированную копию иммиграционного документа и паспорта в колцентр авиакомпании через форму обратной связи на сайте или посредством мессенджера WhatsApp. Подробная видеоинструкция по оформлению скидочного авиабилета представлена по ссылке: https://youtu.be/HylsY0m9cEM.

Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). В связи с этим расширился список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в которых пассажиры могут провериться на COVID-19 без направления врача. С данным списком можно ознакомиться ниже:

- Лаборатория Referans;

- Клиника Leyla;

- Клиника Memorial

- Больница Bona Dea;

- Лаборатория İnci;

- Bakı Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi (XTİNM);

- Kaspian Hospital;

- Центр талассемии;

- UltraLab.

Как сообщалось ранее, при вылете из Стамбула в аэропорту на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19, предоставленную одной из клиник “Memorial Sağlık Grubu” или других клиник из списка на сайте министерства здравоохранения Турции: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi.

Пассажиры, возвращающиеся из других стран через Стамбул, могут предоставить справку о тестировании из лаборатории, сертифицированной министерством здравоохранения (или другим компетентным органом) этой страны, либо пройдя тестирование в одной из турецких клиник из списка, предоставленного выше.

Справку с негативным тестом на COVID-19 пассажир должен получить в течение 48 часов до вылета рейса.

В соответствии с решением Кабинета Министров Азербайджана все прибывшие этими рейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться на самоизоляции. С этой целью во время полета они должны будут заполнить декларацию с указанием адреса проживания, где они смогут самоизолироваться. Разрешения, выдаваемые посредством SMS-8103 не будут распространяться на этих лиц.

Напомним, что на выполняемых в период пандемии COVID-19 рейсах, будут применяться специальные правила как в аэропортах вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. «Азербайджанскими Авиалиниями» была подготовлена видеоинструкция: https://youtu.be/AFFKE0yX0nE.

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Версия на азербайджанском языке AZAL İstanbula əlavə xüsusi reys yerinə yetirəcək

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