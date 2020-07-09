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AZAL выполнил чартерный рейс из Киева

AZAL выполнил чартерный рейс из Киева Сегодня, 189 наших соотечественников были доставлены из Киева рейсом Национального авиаперевозчиком Азербайджана (AZAL).
Бизнес
9 июля 2020 г. 23:31
AZAL выполнил чартерный рейс из Киева

Сегодня, 189 наших соотечественников были доставлены из Киева рейсом Национального авиаперевозчиком Азербайджана (AZAL).

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все прибывшие этим рейсом пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevdən 189 həmyerlimiz vətənə gətirildi

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