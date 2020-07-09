AZAL выполнил чартерный рейс из Киева

Сегодня, 189 наших соотечественников были доставлены из Киева рейсом Национального авиаперевозчиком Азербайджана (AZAL).

Сегодня, 189 наших соотечественников были доставлены из Киева рейсом Национального авиаперевозчиком Азербайджана (AZAL).

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все прибывшие этим рейсом пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.