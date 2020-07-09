AZAL выполнил чартерный рейс из Киева

Сегодня, 189 наших соотечественников были доставлены из Киева рейсом Национального авиаперевозчиком Азербайджана (AZAL).
Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.
К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все прибывшие этим рейсом пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.
Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.