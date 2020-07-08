AZAL выполнил чартерный рейс из Дубая - ФОТО

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 8 июля выполнил чартерный рейс из Дубая, которым на родину было доставлено 186 наших соотечественников

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 8 июля выполнил чартерный рейс из Дубая, которым на родину было доставлено 186 наших соотечественников.

Как сообщили Report в AZAL, к полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейсы справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все прибывшие этим рейсом пассажиры по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

