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AZAL выполнил чартерный рейс из Дубая - ФОТО

AZAL выполнил чартерный рейс из Дубая - ФОТО Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 8 июля выполнил чартерный рейс из Дубая, которым на родину было доставлено 186 наших соотечественников
Бизнес
8 июля 2020 г. 23:44
AZAL выполнил чартерный рейс из Дубая - ФОТО

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 8 июля выполнил чартерный рейс из Дубая, которым на родину было доставлено 186 наших соотечественников.

Как сообщили Report в AZAL, к полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейсы справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все прибывшие этим рейсом пассажиры по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
 

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Версия на азербайджанском языке AZAL Dubaydan çarter reysi yerinə yetirdi

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