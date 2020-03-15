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AZAL совершит чартерные рейсы для доставки граждан Азербайджана на Родину

​AZAL совершит чартерные рейсы для доставки граждан Азербайджана на Ро

В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией, Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства организует в Турцию чартерные рейсы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

На этих рейсах граждане Азербайджана будут доставлены на Родину.

Так, сегодняшним чартерным рейсом из Стамбула в Баку будет доставлено 474 граждан Азербайджана. Еще один чартерный рейс будет запланирован завтра.

Кроме того, в ближайшее время AZAL совершит чартерные рейсы в Анкару и в Анталью.

По мере необходимости AZAL продолжит совершать чартерные рейсы для доставки граждан Азербайджана на Родину.

Как сообщалось ранее, с целью оперативного реагирования на возможные обращения проживающих, обучающихся или временно находящихся наших граждан в Турции при посольстве и генконсульства Азербайджана создана "горячая линия". Номер: +90537 282 67 40

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