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AZAL открывает авиасообщение между Баку и Актау

AZAL открывает авиасообщение между Баку и Актау Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» объявляет о расширении географии полетов. Как сообщает Report, c 18 февраля перевозчик открывает прямое авиасообщение по маршруту Баку-Актау-Баку.
Бизнес
1 февраля 2022 г. 15:01
AZAL открывает авиасообщение между Баку и Актау

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" объявляет о расширении географии полетов. Как сообщает Report, c 18 февраля перевозчик открывает прямое авиасообщение по маршруту Баку-Актау-Баку.

Рейсы между Баку в Актау будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям будут осуществляться полеты из Баку.

Полное расписание доступно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте перевозчика, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, путешествующие в Казахстан, могут ознакомиться с правилами въезда в эту страну по следующей ссылке.

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.

При вылете из Актау в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

С правилами въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке AZAL starts operating flights to Aktau
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan Aktauya uçuşlara başlayır

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