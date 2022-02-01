AZAL открывает авиасообщение между Баку и Актау

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» объявляет о расширении географии полетов. Как сообщает Report, c 18 февраля перевозчик открывает прямое авиасообщение по маршруту Баку-Актау-Баку.

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" объявляет о расширении географии полетов. Как сообщает Report, c 18 февраля перевозчик открывает прямое авиасообщение по маршруту Баку-Актау-Баку.

Рейсы между Баку в Актау будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям будут осуществляться полеты из Баку.

Полное расписание доступно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az . Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте перевозчика, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, путешествующие в Казахстан, могут ознакомиться с правилами въезда в эту страну по следующей ссылке.

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.

При вылете из Актау в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.