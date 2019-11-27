Автоконцерн Audi сократит 9,5 тысячи рабочих мест

В рамках новой стратегии немецкий автопроизводитель Audi намерен до 2025 года сократить 9,5 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на сообщение, опубликованном на сайте Audi, это является частью соглашения, заключенного между руководством концерна и производственным советом. За счет сокращения рабочих мест и других мер автоконцерн планирует сэкономить 6 млрд евро, которые будут инвестированы в проекты по электрификации и цифровизации.

Так как, согласно действующему на предприятиях концерна тарифному соглашению, руководство фирмы обязалось до 31 декабря 2029 года не увольнять сотрудников в связи с производственной необходимостью, сокращения рабочих мест будут проводиться за счет вывода на пенсию пожилых работников. Кроме того, часть сотрудников, чьи места подпадут под сокращения, получит возможность переквалифицироваться, говорится далее в заявлении.

В то же время Audi планирует с целью оптимизации рабочего процесса нанять в ближайшие несколько лет 2 тысячи экспертов по электромобильности и цифровизации. При этом приоритет будет отдаваться тем, кто ранее уже работал в концерне.

"Принятые решения касаются оптимизации производственных мощностей двух предприятий Audi в Германии, а также социально ответственной корректировки рабочей силы", – говорится в пресс-релизе компании.



На предприятиях Audi в Ингольштадте и Некарсульме работают около 61 тысячи человек.