Австрийское правительство предотвратит совершение визитов в Нагорный Карабах местными турфирмами

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Вене состоялось 9-ое заседание Азербайджано-австрийской смешанной комиссии по сотрудничеству в экономической, сельскохозяйственной, промышленной, технической и технологической сферах.

Согласно поступившей в Report информации, сопредседательствовали на заседании министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и заместитель федерального министра Австрии министерства дигитализации и экономической политики Матиас Чирф.

В ходе заседания обсуждены нынешнее состояние сотрудничества, взаимное привлечение инвестиций, сотрудничество в сфере цифровых технологий, в том числе технологий окружающей среды, энергетической эффективности, сельского хозяйства, финансов, стандартизации, молодежи и др.

Р. Гулузаде отметил, что отношения между Азербайджаном и Австрией динамично развиваются. Он выделили, что взаимные визиты глав государств и других официальных лиц играют важную роль в формировании дружеских отношений между странами, это сотрудничество сделало Австрию и Азербайджан надежными партнерами. По словам министра, в прошлом году в товарообороте между сторонами наблюдался рост, однако нынешний товарооборот не отвечает потенциалу двух стран.

Участвующие в мероприятии австрийские компании выразили заинтересованность расширить свою деятельность в Азербайджане, было решено провести в мае этого года в Баку бизнес-форум с участием представителей частного сектора двух стран.

На заседании выступили высокопоставленные представители министерств экономики, иностранных дел, молодежи и спорта, сельского хозяйства и энергетики.

В подписанном по итогам заседания протоколе нашло отражение расширение сотрудничества в различных сферах. Согласно документу, будет обеспечено осуществление деятельности по фундаментальным нормам и принципам международного права, включая принципы территориальной целостности и неприкосновенности границ. По просьбе азербайджанской стороны в протокол внесен вопрос предотвращения совершения визитов в Нагорный Карабах австрийскими турфирмами.