Авиарейс Баку-Москва отложен из-за снежной погоды

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Российская авиакомпания Utair из-за снежной погоды в столице России отложила авиарейс по маршруту Москва-Баку, запланированный на 14:00, и авиарейс Баку-Москва, который планировалось выполнить в 15:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Отметим, что в московских аэропортах отложены 12 и задерживаются 14 рейсов. Три рейса отменены в аэропорту "Шереметьево", а 11 рейсов будут выполнены с задержкой. В аэропорту "Домодедово" отложены 8 рейсов. В аэропорту "Внуково" три рейса задержаны, и один рейс отложен.