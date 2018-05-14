Авиакомпания Brussels Airlines отменила 75% рейсов

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Авиакомпания Brussels Airlines в понедельник отменила 75% рейсов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, причиной этому стала двухдневная забастовка пилотов, требующих повышения оплаты и условий труда.

Ожидается, что забастовка пилотов затронет около 60 тысяч пассажиров.

Авиакомпания связалась с 55 тысячами пассажиров, предложив им бесплатно поменять даты или отменить бронь с полным возмещением стоимости.

В настоящее время продолжаются переговоры Brussels Airlines с пилотами.