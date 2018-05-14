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    Авиакомпания Brussels Airlines отменила 75% рейсов

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Авиакомпания Brussels Airlines в понедельник отменила 75% рейсов.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, причиной этому стала двухдневная забастовка пилотов, требующих повышения оплаты и условий труда.

    Ожидается, что забастовка пилотов затронет около 60 тысяч пассажиров.

    Авиакомпания связалась с 55 тысячами пассажиров, предложив им бесплатно поменять даты или отменить бронь с полным возмещением стоимости.

    В настоящее время продолжаются переговоры Brussels Airlines с пилотами.

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