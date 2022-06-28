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Ассоциация: В России вырос спрос на азербайджанские вина

Ассоциация: В России вырос спрос на азербайджанские вина "Спрос на азербайджанское вино в России начал расти, активизировались экспортные заказы".
Бизнес
28 июня 2022 г. 16:39
Ассоциация: В России вырос спрос на азербайджанские вина

"Спрос на азербайджанское вино в России начал расти, активизировались экспортные заказы".

Об этом Report заявил председатель Общественного объединения "Ассоциация производителей и экспортеров вина Азербайджана" Эльчин Мадатов.

"С конца февраля в заказах наблюдался застой. С этого месяца ощущается активность. Даже не работающие с Азербайджаном российские компании проявляют интерес к сотрудничеству с нами”, - отметил Э.Мадатов.

По его словам, виноделы из Европы, а также из соседней Грузии не могут поставлять свою продукцию в Россию: "Это позволяет нам расширить экспорт в Россию".

В 2021 году Азербайджан экспортировал 3 млн бутылок вина на сумму 4 млн долларов США, что означает 20-30% производимого в стране вина.

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Версия на азербайджанском языке Assosiasiya: "Rusiyada Azərbaycan şərabına tələbat artıb"

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