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    ASK и Федерация торговых палат ССАГПЗ подписали меморандум о взаимопонимании

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Национальная Конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Федерация торговых палат Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на ASK, документ подписали президент ASK Мамед Мусаев и генеральный секретарь Федерации Абдулрахим Наги.

    Основная цель подписания документа - предоставить членам Федерации и азербайджанским предпринимателям широкие возможности для поощрения торговли и инвестиций, развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество между деловыми кругами.

    Мусаев подчеркнул, что сейчас в Азербайджане осуществляют деятельность 280 компаний из стран Залива, которые инвестировали в экономику страны 1,3 млрд долларов. В свою очередь, Азербайджан вложил 300 млн долларов в государства Персидского залива. Товарооборот между Азербайджаном и странами Персидского залива составил 86 млн долларов в 2016 году и 40 млн долларов в течение 8 месяцев 2017 года.

    По его словам, страны ССАГПЗ являются важным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции Азербайджана. Уже начаты экспортные миссии в ряд стран Персидского залива, а азербайджанские продукты продаются в крупных торговых сетях. Кроме того, государства-члены ССАГПЗ могут использовать транзитные возможности Азербайджана, а бизнесмены этих стран воспользоваться льготным режимом и создать предприятия в индустриальных парках Азербайджана.

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