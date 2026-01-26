Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    ASK и Ассоциация производителей Израиля подпишут сегодня Меморандум о взаимопонимании

    Бизнес
    • 26 января, 2026
    • 11:30
    ASK и Ассоциация производителей Израиля подпишут сегодня Меморандум о взаимопонимании

    Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана ( ASK) и Ассоциация производителей Израиля (MAI) подпишут сегодня Меморандум о взаимопонимании.

    По информации Report, документ будет подписан в рамках азербайджано-израильского бизнес-форума.

    Со стороны Азербайджана документ подпишет президент ASK Мамед Мусаев, а со стороны Израиля - заместитель председателя MAI Натанель Хайман.

    Документом предусматривается организация визитов бизнес-миссий между двумя странами, проведение исследований по взаимным инвестициям, B2B встреч, обмена мнениями между частным сектором и прочие направления сотрудничества.

    Напомним, что делегация во главе с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром находится с визитом в Азербайджане.

    Азербайджан Израиль меморандум предприниматели бизнес-визиты Гидеон Саар
    Bu gün Azərbaycan ilə İsrail arasında sənəd imzalanacaq
    ASK, Israel Manufacturers Association to ink MoU

    Последние новости

    11:59

    Гидеон Саар встретился с Джейхуном Байрамовым

    Внешняя политика
    11:55

    В Индонезии число погибших из-за схода оползня возросло до 25 человек

    Другие страны
    11:54

    В Азербайджане запретили ввоз продукции 19 предприятий из 7 стран

    Здоровье
    11:53

    SOCAR установил новый рекорд в буровых работах

    Энергетика
    11:53

    В Азербайджане за год изъяли из продажи более 8 тыс. единиц контрафактного алкоголя

    Здоровье
    11:52

    В Баку задержан наркокурьер с более чем 10 кг марихуаны

    Происшествия
    11:47

    АПБА в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных на территории Азербайджана

    Здоровье
    11:44

    Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:44

    В бакинском отеле произошло убийство

    Происшествия
    Лента новостей