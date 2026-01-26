ASK и Ассоциация производителей Израиля подпишут сегодня Меморандум о взаимопонимании
- 26 января, 2026
- 11:30
Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана ( ASK) и Ассоциация производителей Израиля (MAI) подпишут сегодня Меморандум о взаимопонимании.
По информации Report, документ будет подписан в рамках азербайджано-израильского бизнес-форума.
Со стороны Азербайджана документ подпишет президент ASK Мамед Мусаев, а со стороны Израиля - заместитель председателя MAI Натанель Хайман.
Документом предусматривается организация визитов бизнес-миссий между двумя странами, проведение исследований по взаимным инвестициям, B2B встреч, обмена мнениями между частным сектором и прочие направления сотрудничества.
Напомним, что делегация во главе с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром находится с визитом в Азербайджане.