Apple обращалась к Nissan по сотрудничеству в создании беспилотного электромобиля

Корпорация Apple обращалась к японскому автоконцерну Nissan по вопросу сотрудничества в рамках проекта по разработке самоуправляемого электромобиля, однако переговоры были прерваны на ранней стадии

Корпорация Apple обращалась к японскому автоконцерну Nissan по вопросу сотрудничества в рамках проекта по разработке самоуправляемого электромобиля, однако переговоры были прерваны на ранней стадии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times .

По словам ее источников, обсуждения не перешли на уровень старшего руководства компаний из-за разногласий применительно к брендингу потенциальных электрических автомобилей. Стороны прервали переговоры после того, как представители Apple предложили Nissan выпускать машины под брендом американской компании, пояснил знакомый с вопросом источник издания.

В Apple отказались комментировать данную информацию.

Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта в свою очередь заявил, что японский концерн "не ведет" переговоры с Apple. "Мы ни в коем случае не собираемся менять наше видение производства автомобилей", - приводит газета его слова.