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Apple обращалась к Nissan по сотрудничеству в создании беспилотного электромобиля

Apple обращалась к Nissan по сотрудничеству в создании беспилотного электромобиля Корпорация Apple обращалась к японскому автоконцерну Nissan по вопросу сотрудничества в рамках проекта по разработке самоуправляемого электромобиля, однако переговоры были прерваны на ранней стадии
Бизнес
15 февраля 2021 г. 07:57
Apple обращалась к Nissan по сотрудничеству в создании беспилотного электромобиля

Корпорация Apple обращалась к японскому автоконцерну Nissan по вопросу сотрудничества в рамках проекта по разработке самоуправляемого электромобиля, однако переговоры были прерваны на ранней стадии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times.

По словам ее источников, обсуждения не перешли на уровень старшего руководства компаний из-за разногласий применительно к брендингу потенциальных электрических автомобилей. Стороны прервали переговоры после того, как представители Apple предложили Nissan выпускать машины под брендом американской компании, пояснил знакомый с вопросом источник издания.

В Apple отказались комментировать данную информацию.

Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта в свою очередь заявил, что японский концерн "не ведет" переговоры с Apple. "Мы ни в коем случае не собираемся менять наше видение производства автомобилей", - приводит газета его слова.

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