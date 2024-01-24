Антимонопольные органы Азербайджана и Турции обменяются опытом

Азербайджан и Турция обменяются теоретическими и практическими знаниями в целях развития базы данных в сфере конкуренции.

Азербайджан и Турция обменяются теоретическими и практическими знаниями в целях развития базы данных в сфере конкуренции.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли написал на своей странице в соцсети "Х".

"В рамках заседания с участием антимонопольных органов государств-членов Организации тюркских государств состоялась двусторонняя встреча с главой Антимонопольного ведомства Турции Биролем Кюле. На встрече мы обсудили важность здоровой конкурентной среды в реализации торговых отношений и благоприятных инвестиционных проектов с братской страной", - говорится в публикации.