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Антимонопольные органы Азербайджана и Турции обменяются опытом

Антимонопольные органы Азербайджана и Турции обменяются опытом Азербайджан и Турция обменяются теоретическими и практическими знаниями в целях развития базы данных в сфере конкуренции.
Бизнес
24 января 2024 г. 17:12
Антимонопольные органы Азербайджана и Турции обменяются опытом

Азербайджан и Турция обменяются теоретическими и практическими знаниями в целях развития базы данных в сфере конкуренции.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли написал на своей странице в соцсети "Х".

"В рамках заседания с участием антимонопольных органов государств-членов Организации тюркских государств состоялась двусторонняя встреча с главой Антимонопольного ведомства Турции Биролем Кюле. На встрече мы обсудили важность здоровой конкурентной среды в реализации торговых отношений и благоприятных инвестиционных проектов с братской страной", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin rəqabət qurumları təcrübə mübadiləsi aparacaq

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