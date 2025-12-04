Anglo Asian Mining начала продажи медного концентрата с нового рудника в Карабахе

Британская компания Anglo Asian Mining Plc. (AAM), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, начала продажи медного концентрата со своего нового медного рудника Демирли в Карабахском регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ААМ.

Компания напомнила, что ранее заключила контракт с сингапурской транснациональной трейдерской компанией Trafigura Pte Ltd на продажу концентрата, произведенного на руднике Демирли.

"С 17 по 30 ноября 2025 года компании Trafigura было реализовано 2055 тонн влажного медного концентрата, содержащего 351 тонну металлической меди. Это принесло предварительную валовую выручку от продаж в размере $3,6 млн до вычета доли правительства Азербайджана", - говорится в информации.

Компания отмечает, что в Далимамедлы, недалеко от Гянджи, недалеко от главной автомагистрали между Азербайджаном и Грузией, создан специализированный логистический центр для хранения и доставки концентрата. Логистический центр включает в себя полностью крытое хранилище площадью 3500 кв. метров и крытое хранилище площадью 1500 кв. метров, расположенные на территории в 7 га. Грузовики компании доставляют концентрат с рудника Демирли в логистический центр.

"Создание этого логистического центра свидетельствует о тесном сотрудничестве Trafigura и ААМ и способствует эффективной и быстрой реализации медного концентрата", - говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что в соответствии со стратегией роста, направленной на увеличение объемов производства, в ноябре 2025 года ААМ добыла рекордный объем руды на месторождении Демирли. - 1 млн 951,101 тыс. тонн горной массы.

"Поскольку Демирли выполняет свои задачи в соответствии с нашими ожиданиями и стратегией ААМ по наращиванию производства, мы также рады тому, что недавно достигли рекордных ежедневных и ежемесячных объемов добычи руды на Демирли", - заявил генеральный директор Anglo Asian Реза Вазири.

Как сообщалось, Anglo Asian Mining Plc. прогнозирует, что в 2025 году на Демирли будет произведено около 4 тыс. тонн медного концентрата. С 2026 года ожидается увеличение производства примерно до 15 тыс. тонн меди в год. Срок эксплуатации рудника будет определен после дальнейшей разработки геологической модели и модели минеральных ресурсов.

Месторождение Демирли, по неподтвержденным данным на январь 2016 года, содержит около 275 тыс. тонн меди и 3,2 тыс. тонн молибдена.

Anglo Asian Mining ведет добычу драгоценных металлов на контрактных площадях Гедабек и Гоша. Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining Plc. - 49%. В настоящее время AAM владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.