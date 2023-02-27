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Анджелина Аллен: USAID придает большое значение партнерству с Азербайджаном

Анджелина Аллен: USAID придает большое значение партнерству с Азербайджаном Агентство США по международному развитию (USAID) придает большое значение постоянному партнерству с правительством Азербайджана.
Бизнес
27 февраля 2023 г. 11:36
Анджелина Аллен: USAID придает большое значение партнерству с Азербайджаном

Агентство США по международному развитию (USAID) придает большое значение постоянному партнерству с правительством Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом исполняющая обязанности директора миссии USAID Анджелина Аллен заявила на круглом столе по квартальным (декабрь 2022 - февраль 2023 года) итогам проекта Онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).

По ее словам, USAID продолжит поддерживать усилия по укреплению общественного участия.

"Онлайн-платформа общественного контроля - это важный механизм для решения совместно с правительством проблем общества. Платформа получает большую поддержку как со стороны правительства, так и со стороны соответствующих структур.

Если посмотреть на решение запросов, поступающих на платформу, то можно увидеть растущую динамику. Общественное участие и гражданская активность важны для граждан Азербайджана. Мы видим, что с ростом общественной активности граждан и государственных структур растет и динамика решения проблем", - сказала А.Аллен.

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Версия на английском языке Angelina Allen: USAID to support efforts to strengthen public participation in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Anjelina Allen: "USAİD Azərbaycanda ictimai iştirakçılığı gücləndirəcək cəhdləri dəstəkləyəcək"

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