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Андреа Макканико: Италия является основным торговым партнером Азербайджана

Андреа Макканико: Италия является основным торговым партнером Азербайджана За первые десять месяцев текущего года импорт из Италии в Азербайджан увеличился более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес
4 декабря 2024 г. 13:24
Андреа Макканико: Италия является основным торговым партнером Азербайджана

За первые десять месяцев текущего года импорт из Италии в Азербайджан увеличился более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Итальянского торгового агентства (ИТА) в Азербайджане Андреа Макканико на пресс-конференции, посвященной открытию IX Недели итальянской кухни в Баку.

"Италия является основным торговым партнером Азербайджана. Наши страны связывают тесные отношения. Несмотря на некоторые колебания, связанные с изменением цен, Италия продолжает оставаться страной, куда экспортируется около 40% всех азербайджанских товаров", - сказал Макканико.

Говоря о Неделе итальянской кухни в Баку, он отметил, что в рамках этого мероприятия запланированы ужины с приглашенным шеф-поваром из Италии Андреа Бертоном, кулинарное шоу, а также встреча, посвященная культуре Италии и Азербайджана. В ходе встречи с участием местных производителей будет продемонстрирована традиционная итальянская культура аперитива и антипасто.

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Версия на английском языке Andrea Maccanico: Italy is Azerbaijan's main trade partner
Версия на азербайджанском языке Andrea Makkaniko: İtaliya Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır

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