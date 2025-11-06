Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Анар Ахундов: В Азербайджане создаются благоприятные условия для бизнеса

    Бизнес
    • 06 ноября, 2025
    • 12:48
    Анар Ахундов: В Азербайджане создаются благоприятные условия для бизнеса

    В Азербайджане активно проводятся реформы, направленные на формирование благоприятной бизнес-среды, поддержку предпринимателей и легализацию трудовых отношений.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Анар Ахундов на парламентских слушаниях по поправкам в Налоговый кодекс.

    По его словам, предпринимаемые шаги способствуют развитию ненефтяной промышленности, созданию новых производственных и перерабатывающих предприятий, а также рабочих мест не только в крупных городах, но и в регионах страны.

    "С учетом ожидаемых показателей на 2025 год, среднегодовой рост ВВП в 2022–2025 годах прогнозируется на уровне 3,3 %, причем этот рост будет обеспечен исключительно ненефтяным сектором, - отметил Ахундов. - Для этого сектора прогнозируется среднегодовой рост 6,1%, что превышает установленную цель".

