Аналитики ожидают снижения индекса деловой активности в еврозоне в мае

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 55,3 пункта с 55,8 пункта в апреле.

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 55,3 пункта с 55,8 пункта в апреле.

Как передает Report, об этом полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.

Соответствующие данные компания S&P Global опубликует во вторник, 24 мая.

Вечером Бюро переписи населения американского Минторговли опубликует данные о продажах новых домов в США в апреле. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США снизились по отношению к марту на 1,7%, до 750 тысяч.