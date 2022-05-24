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Аналитики ожидают снижения индекса деловой активности в еврозоне в мае

Аналитики ожидают снижения индекса деловой активности в еврозоне в мае Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 55,3 пункта с 55,8 пункта в апреле.
Бизнес
24 мая 2022 г. 09:17
Аналитики ожидают снижения индекса деловой активности в еврозоне в мае

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 55,3 пункта с 55,8 пункта в апреле.

Как передает Report, об этом полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.

Соответствующие данные компания S&P Global опубликует во вторник, 24 мая.

Вечером Бюро переписи населения американского Минторговли опубликует данные о продажах новых домов в США в апреле. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США снизились по отношению к марту на 1,7%, до 750 тысяч.

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