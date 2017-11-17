AmCham представит правительству Азербайджана новые предложения

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) планирует представить правительству новые предложения в 2018 году.

Об этом сообщила Report исполнительный директор организации Натаван Мамедова.

По словам Н.Мамедовой, эти предложения будут отражены в документе под названием "Наблюдения и рекомендации по усовершенствованию бизнес-среды Азербайджана" ("Белая книга" - White paper): "Мы представили наши последние предложения в 2016 году, и некоторые из них были приняты, остальная часть рассматривается".

Предложения охватят деятельность в налоговой, таможенной, банковской, финансовой и страховой, информационно-технологической, трудовой, миграционной, туристической, судебной и других областях.

Напомним, что AmCham издает White paper каждые два года. Последний такой документ был опубликован в 2016 году.