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    Amazon обошла Microsoft став самой дорогой компанией в мире

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Американская компания Amazon, занимающаяся продажей товаров и услуг через Интернет, стала самой дорогой компанией в мире, обогнав по результатам торгов всех своих конкурентов.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

    Сообщается, что за торговую сессию её акции выросли в цене на 2,7%, из-за чего общая сумма капитализации достигла показателя в $797 млрд, в то время как аналогичный показатель у Microsoft составил только $784 млрд. Третьей в списке самых дорогих компаний оказалась Alphabet и её $740 млрд.

    Примечательно, что среди лидеров отсутствует Apple, которая ещё совсем недавно боролась за лидерство с остальными гигантами, но заметно ослабла после падения стоимости акций сразу на 9%.

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