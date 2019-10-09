Alibaba Group не будет продавать в США компоненты для электронных сигарет

Китайская Alibaba Group решила прекратить продажу в США компонентов для электронных сигарет на фоне ужесточения регуляторных проверок этой продукции.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, проверки вызваны ростом числа легочных заболеваний и смертей среди американцев, пользовавшихся вейпами и электронными сигаретами.

Как сообщает агентство, китайская компания пояснила, что до этого она уже давно не продавала в США готовые электронные устройства для курения, теперь же откажется и от реализации компонентов для них.

Чуть ранее американская сеть супермаркетов Kroger, крупнейшая в мире аптечная компания Walgreens Boots Alliance и крупнейший в мире по объему выручки ритейлер Walmart объявили, что по тем же причинам не будут продавать в своих магазинах и аптеках электронные средства для курения.

Число случаев развития легочной болезни у курильщиков электронных сигарет в США, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, уже превысило 1 тыс. От заболевания умерли уже 23 человека, среди них один несовершеннолетний житель Нью-Йорка.