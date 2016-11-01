Али Гасанов: Азербайджано-российский межрегиональный форум - важная площадка для развития связей между странами

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ VII Азербайджано-российский межрегиональный форум в Баку является важной площадкой для развития связей между двумя странами. Как передает Report, об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов.

“Ежегодно к форуму присоединяются до 500 участников. В их состав входят представители различных губерний, областей, центральных органов исполнительной власти. Сегодня состоятся обсуждения предложений по расширению межрегиональных связей в следующем году. Считаем, что в условиях нынешних региональных, международных отношений данный форум очень актуален и отвечает интересам обоих народов”, - сообщил А.Гасанов.

Начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов заявил, что форум способствует продвижению новых идей, созданию новых возможностей.

Вице-губернатор Астраханской области Константин Маркелов заявил Report, что в рамках форума состоится подписание двух документов между Азербайджаном и Астраханской областью: “Первый документ предусматривает строительство азербайджанской компанией по производству трансформаторов завода в экономической зоне “Лотос” в Наримановском районе Астраханской области. Согласно другому документу, подписанному между исполнительной властью Наримановского района Баку и Астраханской областью, в Астраханской области будет построен Азербайджанский деловой центр. В будущем планируется сотрудничество с Фондом Гейдара Алиева”.