Агентство развития малого и среднего предпринимательства и Caspian European Club расширяют сотрудничество

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Исполнительный директор Агентства развития малого и среднего предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов принял делегацию членов правления Caspian European Club во главе с первым заместителем председателя и главным исполнительным директором Клуба Тельманом Алиевым.

Как сообщает Report, во время встречи были обсуждены возможности двустороннего сотрудничества, деятельность Caspian European Club, а также совместные планы по развитию малого и среднего бизнеса. Орхан Мамедов выразил уверенность, что новая стратегия, которую планируется реализовать со стороны Государственного агентства, будет способствовать укреплению позиций представителей малого и среднего бизнеса как с финансовой, так и с организационной стороны.

В рамках встречи было предложено создание постоянной совместной рабочей группы, заседания которой будут проходить несколько раз в месяц для более оперативного обсуждения проблем, вопросов и предложений компаний, представляющих малый и средний бизнес.

Было также отмечено, что особое внимание будет уделяться представителям микро-бизнеса.

Орхан Мамедов сообщил о том, что со стороны Агентства планируется проведение специальных тренингов, которые будут постоянно информировать представителей малого и среднего бизнеса, а также микро-бизнеса об изменениях в законодательстве и о возможностях, созданных государством, которыми представители МСБ могут воспользоваться для их комфортного функционирования.

Тельман Алиев поблагодарил Агентство развития малого и среднего предпринимательства за оказанное внимание и сотрудничество с Caspian European Club.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.