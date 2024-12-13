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Агентство по развитию экономических зон определило приоритеты на 2025 год

Агентство по развитию экономических зон определило приоритеты на 2025 год Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства по развитию экономических зон при Минэкономики.
Бизнес
13 декабря 2024 г. 10:35
Агентство по развитию экономических зон определило приоритеты на 2025 год

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства по развитию экономических зон при Минэкономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Заседание прошло в формате видеоконференции под председательством заместителя министра экономики Самеда Баширли.

Председатель правления Агентства Сеймур Адыгезалов проинформировал о проделанной работе и реализуемых проектах в промышленных зонах, находящихся под управлением ведомства в этом году.

Также в рамках заседания были определены приоритетные направления деятельности Агентства на 2025 год, обсуждены организационные вопросы.

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Версия на азербайджанском языке İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin gələn il üçün prioritetləri müəyyən edilib

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