О нас
Report Georgia
Аудио новости

АБР выделит кредит производителю продуктов питания и напитков в Азербайджане

АБР выделит кредит производителю продуктов питания и напитков в Азербайджане Средства кредита будут направлены для расширения производства пшеничной муки, макаронных изделий, печенья и молочных продуктов
Бизнес
27 апреля 2021 г. 17:38
АБР выделит кредит производителю продуктов питания и напитков в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) готов предоставить трехлетний кредит в размере 5,9 млн долларов США ООО Avrora, третьему по величине производителю и дистрибьютору продуктов питания и напитков в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на АБР, средства кредита будут направлены на финансирование оборотного капитала Avrora, необходимого для производства и распространения основных продуктов питания, таких как пшеничная мука, макаронные изделия, печенье и молочные продукты. Компания также может использовать средства для дополнительных операционных расходов (OPEX), необходимых для устранения последствий пандемии COVID-19.

Предлагаемый проект соответствует трем приоритетным направлениям стратегии АБР до 2030 года: для решения проблемы бедности и сокращения неравенства, ускорения прогресса в обеспечении гендерного равенства, содействия развитию сельских районов и продовольственной безопасности.

«Этот заем обеспечит производство и распространение основных продуктов питания для внутреннего рынка, которые важны в кризис COVID-19. По мере продолжения производства Avrora сможет сохранить собственную рабочую силу и рабочую силу по всей цепочке поставок в нынешний период повышенной сложности и неопределенности.

Поддержка АБР компании Avrora обеспечит ее непрерывную деятельность и стабильную занятость ее сотрудников. Непрерывная работа компании также принесет пользу ее партнерам, местным поставщикам, дистрибьюторам и их сотрудникам.

Население в конечном итоге выиграет, поскольку будет обеспечено предложение основных продуктов питания на рынке», - говорится в сообщении банка.

Как отмечает АБР, дополнительный оборотный капитал поддержит улучшение условий для своих клиентов и обеспечит более быстрые платежи своим поставщикам, чтобы избежать перебоев в поставках, тем самым обеспечивая доступность основных продуктов питания.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке AİB Azərbaycanda qida və içki istehsalçısına kredit ayıracaq
Версия на английском языке ADB to allocate loan to Azerbaijan’s food & beverage manufacturer

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане впервые подготовлен законопроект О частном исполнении
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект "О частном исполнении"
27 апреля 2021 г. 14:45
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
27 апреля 2021 г. 11:37
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
27 апреля 2021 г. 11:14
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
22 апреля 2021 г. 11:22
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
21 апреля 2021 г. 19:05
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
21 апреля 2021 г. 16:37
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi