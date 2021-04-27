АБР выделит кредит производителю продуктов питания и напитков в Азербайджане

Средства кредита будут направлены для расширения производства пшеничной муки, макаронных изделий, печенья и молочных продуктов

Азиатский банк развития (АБР) готов предоставить трехлетний кредит в размере 5,9 млн долларов США ООО Avrora, третьему по величине производителю и дистрибьютору продуктов питания и напитков в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на АБР, средства кредита будут направлены на финансирование оборотного капитала Avrora, необходимого для производства и распространения основных продуктов питания, таких как пшеничная мука, макаронные изделия, печенье и молочные продукты. Компания также может использовать средства для дополнительных операционных расходов (OPEX), необходимых для устранения последствий пандемии COVID-19.

Предлагаемый проект соответствует трем приоритетным направлениям стратегии АБР до 2030 года: для решения проблемы бедности и сокращения неравенства, ускорения прогресса в обеспечении гендерного равенства, содействия развитию сельских районов и продовольственной безопасности.

«Этот заем обеспечит производство и распространение основных продуктов питания для внутреннего рынка, которые важны в кризис COVID-19. По мере продолжения производства Avrora сможет сохранить собственную рабочую силу и рабочую силу по всей цепочке поставок в нынешний период повышенной сложности и неопределенности.

Поддержка АБР компании Avrora обеспечит ее непрерывную деятельность и стабильную занятость ее сотрудников. Непрерывная работа компании также принесет пользу ее партнерам, местным поставщикам, дистрибьюторам и их сотрудникам.

Население в конечном итоге выиграет, поскольку будет обеспечено предложение основных продуктов питания на рынке», - говорится в сообщении банка.

Как отмечает АБР, дополнительный оборотный капитал поддержит улучшение условий для своих клиентов и обеспечит более быстрые платежи своим поставщикам, чтобы избежать перебоев в поставках, тем самым обеспечивая доступность основных продуктов питания.