    • 26 января, 2026
    • 16:30
    Абдуллаев: Азербайджанские компании могут участвовать в инфраструктурных проектах в Израиле

    Азербайджанские компании могут участвовать в инфраструктурных проектах в Израиле.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на Азербайджано-израильском бизнес-форуме в Баку.

    По его словам, накануне были обсуждены практические пути привлечения азербайджанских компаний, которые могут участвовать в инфраструктурных проектах в Израиле.

    Абдуллаев отметил важную роль бизнес-форумов и круглых столов в создании крепких двусторонних отношений:

    "В сегодняшнем форуме принимают участие более 110 человек. Подобные форумы создают ценные возможности для азербайджанских и израильских компаний лучше узнать друг друга, установить прямое взаимодействие и определить конкретные области сотрудничества".

