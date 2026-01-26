Абдуллаев: Азербайджанские компании могут участвовать в инфраструктурных проектах в Израиле

Азербайджанские компании могут участвовать в инфраструктурных проектах в Израиле.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на Азербайджано-израильском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, накануне были обсуждены практические пути привлечения азербайджанских компаний, которые могут участвовать в инфраструктурных проектах в Израиле.

Абдуллаев отметил важную роль бизнес-форумов и круглых столов в создании крепких двусторонних отношений:

"В сегодняшнем форуме принимают участие более 110 человек. Подобные форумы создают ценные возможности для азербайджанских и израильских компаний лучше узнать друг друга, установить прямое взаимодействие и определить конкретные области сотрудничества".