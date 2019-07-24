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В Баку пройдет 3-я Генассамблея Сети молодых предпринимателей исламских стран

3-я Генассамблея Сети молодых предпринимателей ОИС пройдет в Баку

Третья Генеральная ассамблея Сети молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) запланирована на октябрь этого года в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

В мероприятии примут участие представители около 70 стран, включая 56 государств-членов ОИС. Для привлечения иностранных инвестиций в страну будут организованы двусторонние встречи между местными и иностранными инвесторами.

Трехсторонний протокол о сотрудничестве по организации Генассамблеи 23 июля подписан между KOBİA, Евразийским региональным центром Молодежного форума исламского сотрудничества и штаб-квартирой Молодежного форума. Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, гендиректор Евразийского регионального центра Эльмаддин Мехтиев и гендиректор Молодежного форума Расул Омаров.

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